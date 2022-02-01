Юристы Зубайдуллин и Барсуков рассказали о документах для покупки апартаментов

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1 февраля 2022, 19:42

pixabay.com

Перед тем, как приобретать апартаменты, покупатель должен проверить документы о законном строительстве здания. Об этом «Вечерней Москве» рассказали юрист Артур Зубайдуллин и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Как считает Зубайдуллин, покупатель перед приобретением здания сначала должен проверить у застройщика генеральный план, аккредитацию, эскроу-счета, а потом уточнить назначение земли — аренда у города или собственность владельца, спросить разрешение на строительство у администрации города. Кроме этого, нужно обязательно посмотреть технический план застройки.

Барсуков поддержал юриста и добавил, что с покупателем недвижимости в строящемся комплексе должны заключить договор долевого участия, а на сайте девелопера должна быть опубликована декларация.

За последний год все строительные материалы выросли в цене в два–четыре раза. Следовательно, повысилась стоимость квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года.

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