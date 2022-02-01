Аргументы Недели Общество 13+

Юристы Зубайдуллин и Барсуков рассказали о документах для покупки апартаментов

, 19:42

Юристы Зубайдуллин и Барсуков рассказали о документах для покупки апартаментов
pixabay.com

Перед тем, как приобретать апартаменты, покупатель должен проверить документы о законном строительстве здания. Об этом «Вечерней Москве» рассказали юрист Артур Зубайдуллин и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Как считает Зубайдуллин, покупатель перед приобретением здания сначала должен проверить у застройщика генеральный план, аккредитацию, эскроу-счета, а потом уточнить назначение земли — аренда у города или собственность владельца, спросить разрешение на строительство у администрации города. Кроме этого, нужно обязательно посмотреть технический план застройки.

Барсуков поддержал юриста и добавил, что с покупателем недвижимости в строящемся комплексе должны заключить договор долевого участия, а на сайте девелопера должна быть опубликована декларация.

За последний год все строительные материалы выросли в цене в два–четыре раза. Следовательно, повысилась стоимость квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Путин заявил, что Украина может начать военные операции в Крыму и Донбассе при вступлении в НАТО

Путин заявил, что Украина может начать военные операции в Крыму и Донбассе при вступлении в НАТО

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, попросил представить «напичканную оружием страну».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью