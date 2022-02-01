Иммунолог Крючков спрогнозировал распространение COVID-19

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1 февраля 2022, 19:20

pixabay.com

Летом 2022 года в России коронавирус может распространяться менее масштабно. Но не стоит забывать, что болезнь не прекратит своё существование, а значит стоит быть более внимательным, так как ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года. Об этом рассказал «Вечерней Москвой» иммунолог Николай Крючков.

«Я сейчас говорю с оговорками, но середина 2022 года, с моей точки зрения, должна стать очень важным моментом в плане качественного перехода из острой формы пандемии в подострую. Появляется еще более выраженный сезонный тренд, резко снижаются патогенность, летальность и госпитализация в реанимацию. С учетом распространения «омикрона» — не вакцинации, к сожалению», — объяснил иммунолог.

Крючков отметил, что в результате накопления иммунитета и людей, которые не восприимчивы к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.

Иммунолог спрогнозировал, что лето 2022 года может стать благоприятным периодом. А вот уже осенью стоит ждать обострения, которое будет легче в плане последствий. Однако всё равно нужно наблюдать за распространением вируса.

«Если сказать, что мы победили пандемию и это просто сезонное ОРВИ — тогда неровен час, что через виток вспышек (может быть, не осенью, а зимой — весной следующего года) коронавирус может стать более патогенным, если не контролировать историю. Пока процесс не закончился», — рассказал эксперт.

По мнению иммунолога, пандемия с очень малой вероятностью закончится через два-три месяца. Подобное мнение, скорее, надежда, однако явных доказательств нет, заключил Крючков.

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