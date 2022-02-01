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Дмитровские рабочие возместят ущерб за незаконную добычу торфа

, 18:45

Дмитровские рабочие возместят ущерб за незаконную добычу торфа
pixabay.com

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что за порчу земель и незаконное недропользование Дмитровские нарушители заплатят 12 миллионов. Об этом написало «Подмосковье сегодня».

По обращению жителей, инспекторами эконадзора было начато административное расследование, в ходе которого выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых и порчи земли.

Стало известно, что СНТ «Вия» заключила договор на строительство подъездной и внутренней дороги с гражданином, который при работе добывал торф. А оставшиеся выемки засыпал строительными отходами и грунтом.

Нарушитель отказался возмещать ущерб добровольно, так что теперь придется делать это в судебном порядке.

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