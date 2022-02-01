В Подмосковье врачи спасли иностранку с полным животом крови

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2022, 18:40

pixabay.com

Врачи Московской областной больницы спасли туристку от разрыва яичника, сообщает «Подмосковье сегодня».



Гражданку Кубы, которая прилетела в Россию в отпуск, экстренно доставили в больницу имени профессора Розанова. Самочувствие женщины ухудшилось еще в самолете, она пожаловалась на острые боли в животе и недомогание.



Завотделения экстренной хирургии Артем Косов рассказал, что у пациентки были признаки перитонита. Также стало известно, что ранее ей уже проводили две полостные операции.



«Мы экстренно взяли ее на диагностическую лапароскопию — полный живот крови, спаечный процесс и разрыв яичника с продолжающимся кровотечением»,- прокомментировал врач.



Иностранке провели экстренную операцию, в ходе которой разделили спайки и ушили яичник, а также осушили живот, в котором оказалось два с половиной литра крови. После операционного стола пациентку отправили в реанимационное отделение, так как в первую очередь ей необходимо было переливание крови.



Уже утром состояние женщины стабилизировалось, поэтому ее перевели в гинекологическое отделение для восстановления. Через несколько дней состояние пациентки улучшилось, и она продолжила отпуск.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости