Латвийская певица из советской группы «Эолика» отказалась от поездки в Россию

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1 февраля 2022, 15:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Некогда популярная латышская певица Ольга Раецка заявила латвийским СМИ, что она «с концертами не поедет в Россию». Возможно, что из старшего поколения кто-то и помнит группу «Эолика» и песню «Мы убили комара», но вот нынешняя молодежь и знать не знает, «что такое есть» Ольга Раецка.

Также она выступала в группе «Эолика», популярной во всем Советском союзе. Журналист напомнила, что Раецку приглашала к себе даже Алла Пугачева, разве предложение не было соблазнительным? Да, приглашала в свой театр, подтверждает певица. Она не знает, как повернулась бы ее жизнь, если бы приняла предложение, может быть, как у Лаймы Вайкуле. Но ее остановило то, что у нее была дочь и семья.

Между тем, в те времена певица объездила всю Россию с гастролями. Ей нравилось ездить на Украину, где на концерты приходило не меньше трех тысяч зрителей, в Грузию, так как там любили Латвию, для них «Эолика» была как ABBA. "Мы всегда говорили, что мы - латышская группа, из Латвии, Риги", - рассказывает Ольга.

Сейчас, говорит корреспондент, та же самая Prāta vētra (Brain Storm - прим. ред.) и Интарс Бусулис ездят выступать в Россию: разве самой не хотелось бы, ведь еще много людей, кто помнят Раецку с тех времен? Лучше с танцевальным коллективом "Мадара" поеду, например, в Грузию, где были до пандемии и где собирали большую аудиторию, ответила певица.

Удивительно, как же «промыли» мозги забытой всеми в России Ольги: слово боится сказать против политики правительства Латвии – только восхваление Украины и Грузии! А если честно, то кто помнит такую певицу из группы «Эолика»? Я пыталась провести «опрос» у своих коллег в России, но только один человек приблизительно вспомнил…

Какое же самомнение нужно иметь, чтобы такое заявить? Представьте только: «увядшая» дамочка в 60 лет скачет по сцене и поет «Мы убили комара!» - красота!

Данное мнение вызвало у латвийцев просто гомерический хохот!

Мнение из социальных сетей:

«Россия ушла в «траур».

«Да кроме «убитого комара» и вспомнить нечего! А кто ее в России помнит? Что сказать? Д@а.»

«Минутка юмора.»

«Слышь, а тебя туда кто-то звал? Хуторская «таутас мейта»?»

«Она сама не понимает, что смешно выглядит? Чисто местный продукт с промытыми мозгами – негатив к России. Как же жалко это выглядит.»

«Насмешила! В России старшее поколение до сих пор путает Латвию с Литвой! Молодежь о такой певичке не знает… от слова «СОВСЕМ». Максимум, что она может, то это постоять в Латвии на сцене рядом с Бусулисом минут пять. Смешные эти латыши!»

«Милочка, ты и в Латвии не даешь концерты, а тут размечталась! Звезда 70-х. Езжай в Грузию и оттуда вместе с «кикабидзой» будете лаять на Россию!»

Вот так показуха! Я так понимаю, что Россия «не оправится» больше от таких слов!»

«Правильно, Ольга! Лучше петь по латвийским дворам и подворотням!»

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