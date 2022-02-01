РТК рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимальное число сотрудников

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1 февраля 2022, 15:32

девушка, фото: pixels.com

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предложила перевести на удаленную работу максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Министра труда и социальной защиты.

Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.

Отмечается, что численность сотрудников, которых можно перевести на удаленный режим работы, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможностей. В ведомстве напомнили, что перевод на дистанционку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы по удаленной работе регулируются Трудовым кодексом России, добавили в Минтруде.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что общероссийского перевода школ на удаленку из-за коронавируса не планируется.

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