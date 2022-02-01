В Челябинской области появятся секции по киберспорту

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1 февраля 2022, 13:56 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Набирающим популярность видом спорта интересуются и взрослые, и дети.

На Южном Урале ведется подготовка по открытию киберспортивных секций. Они могут действовать при вузах, спортивных и общеобразовательных школах. Запрос на организацию занятий компьютерным спортом есть от детей и их родителей. Об этом сегодня, 1 февраля, было сообщено в ходе онлайн пресс-конференции, которая была организована пресс-центром «Гранада Пресс».

Создание секций стало возможно благодаря утверждению в январе 2022 года федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт». В нем прописаны требования к организации тренировочного процесса.

Начинать заниматься можно с 14 лет — именно этот возраст является минимальным для допуска к соревнованиям.

«Попасть в золотую когорту киберспортсменов и начать зарабатывать миллионы — это нелегкий путь, — рассказал председатель Челябинского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Иван Забирко. — Нужно иметь талант, уметь играть и много тренироваться. Думаю, что путь от новичка до профессионала может занять в среднем года два при правильно организованном тренировочном процессе. Чемпионом может стать не каждый, но возможность попробовать и проявить себя есть у всех. Федерация компьютерного спорта как раз уже выстроила системный подход к подготовке спортсменов».

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