Источник: Госбюро расследований Украины проводит обыски у бывшего главы «Нафтогаза» Коболева

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1 февраля 2022, 13:54 Источник: ТАСС

Экс-глава "Нафтогаз" Андрей Коболев, фото из соцсети

Госбюро расследований Украины (ГБР) во вторник проводит обыски у бывшего главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева. Обыск проходит у Коболева, снятого с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля 2021 года, дома.

Издание "Украинская правда" пишет об обысках у Коболева со ссылкой на источник в ГБР.

НАК "Нафтогаз Украина" - государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. В состав "Нафтогаза" входят крупнейшие предприятия Украины в области добычи нефти и природного газа, компания является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Она также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.

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