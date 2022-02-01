Глава Центра патриотического воспитания в Хабаровске Дмитрий Кабузенко:

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

1 февраля 2022, 13:35

О "новых патриотах", "поколении гаджетов" и о работе с молодежью «Аргументы недели» поговорили с директором Центра патриотического воспитания в Хабаровске Дмитрием Кабузенко.

За неделю до годовщины снятия блокады Ленинграда - 27 января - Хабаровский Центр патриотического воспитания начал месячник патриотической работы. Пандемия, разумеется, внесла свои коррективы - принять всех желающих не удалось из-за ограничений на заполняемость помещений. Тем не менее, задуманное реализовать удалось.

Ошибся - ранен!

- У нас были мероприятия различных направлений. В том числе, квесты, посвященные снятию блокады Ленинграда, где ребята знакомились с жизнью ленинградцев в то страшное время, с вооружением, с информацией о людях, которые внесли вклад в освобождение северной столицы. Во время квестов ребята выполняли задания, связанные с историческими событиями, - рассказал Дмитрий Кабузенко.

Руководитель Центра признался, что они с коллегами стараются придумывать новые форматы взаимодействия с молодежью - понятные и актуальные для этого поколения.

- Мы нестандартно подходим, скажем, к интеллектуальным играм. Как правило, в обычном, классическом формате в школах викторины - это вопрос-ответ. У нас, например, неправильный ответ означал для «бойца» ранение, и остальные участники должны были оказать ему первую помощь, Поскольку с нами сотрудничают люди с медицинским образованием, они подсказывали, как правильно действовать при том или ином ранении. То есть, ребята не только учат теоретическую часть, но и получают практические навыки. Мы учили их разбирать винтовку Мосина - было полное погружение, - поделился Дмитрий Кабузенко.

Позвонить Дикопольцеву

Что касается полного погружения. В Центре есть манекен, посвященный Герою Совестного Союза, командиру отделения роты связи Евгению Дикопольцеву. Рядом с ним стоит телефонный аппарат военного времени. Специалисты Центра вывели из телефона провода, чтобы ребята учились их правильно сматывать и соединять, подключать. Их задача - верно соединить второй аппарат с «телефоном связиста». И в случае, если задание выполнено безошибочно, «телефон Дикопольцева» зазвонит.

Для всех этих квестов и учебных практик, конечно, требуются сценарии и, соответственно, сценаристы. Дмитрий Кабузенко рассказал, что все задания, игры и викторины разрабатывают самостоятельно сотрудники Центра:

- У нас такие специалисты - с ними, как говорится, и в огонь, и в воду. Это профессиональные историки и педагоги, каждый в разработке сценария и потом в обыгрывании сюжета, в проведении квеста занимается своей частью. Поэтому и получается все грамотно и исторически верно.

Пирсинг и слезы

Постоянно в Центре занимаются много ребят. При этом все время появляются там и новички. Они приходят впервые, в том числе, в составе групп, с педагогами. Все дети, конечно, разные. И далеко не каждый сразу восторженно воспринимает то, о чем ему рассказывают в Центре. Да и подростковый протест никто не отменял - юные бунтари зачастую готовы становиться в оппозицию ко всему, чем их хотят заинтересовать. Но порой случаются по-настоящему волшебные перевоплощения. Дмитрий Кабузенко признался, что такие моменты - и есть самая главная награда и важнейший показатель того, что, как говорится, «все не зря».

- В прошлом году к нам пришла группа подростков, среди которых была одна девочка - с короткой стрижкой, в пирсинге. С самого начала она отнеслась скептически - что вы тут, мол, нам сможете такого рассказать. Но к концу мероприятия она сняла с себя весь писрсинг и надела красноармейскую форму. У нас есть фотоаппарат советский - черно-белые снимки, которые надо проявлять. Мы сделали фотографию на него. И когда она увидела себя на этом фото, она заплакала. По-настоящему. И поблагодарила нас. Человек понял, что мы ничего не собираемся навязывать. Она просто это все сама почувствовала, через себя пропустила. Это главная для нас награда, - рассказал руководитель Центра.

Не потерянные, а другие

Дмитрий Кабузенко повторяет: с детьми надо быть на одной волне. И даже их так любимые гаджеты, против которых «воюют» родители, в Центре обращают на пользу. Например, с помощью очков виртуальной реальности детям показывают реконструкции. Это и образовательный процесс, и увлекательная игра. Да и вообще, сегодняшняя молодежь - это далеко не только и не столько «поколение гаджетов».

- Многие говорят - «потерянное поколение», «поколение гаджетов». Оно не потеряно. Оно просто другое. Да, меняются приоритеты, меняются принципы. Вопрос только в том, какой мы найдем к ним подход. Мы видим, что многие ребята тянутся к нам, с радостью взаимодействуют с Центром. Они понимают, какой ценой было достигнуто то, что сегодня они живут в мирное время. Мы делаем упор на то, что историю надо изучать со своей семьи - в каждой семье есть свой победитель. Да и ведь патриотика - это не только берцы надеть. Она начинается с того, чтобы просто фантик от конфеты не бросить под ноги, а донести до урны… - заключил Дмитрий Кабузенко.

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