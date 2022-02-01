Трое россиян, осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке, оплатили штраф и вылетели в Россию

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1 февраля 2022, 13:02 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Трое российских граждан Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов, которые были осуждены и оштрафованы в Шри-Ланке за сбор жуков, оплатили штраф и вылетели из Коломбо в Москву.

В посольстве РФ в Шри-Ланке сообщили, что россияне за сбор редких насекомых на острове были приговорены к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 рублей) каждый.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что Игнатенко, Килафян и Рябов полностью выплатили штраф.

По словам Мельникова, это стало возможным благодаря деятельности российского предпринимателя Фаттаха Шодиева, который помог собрать для них необходимую сумму, российскому МИД, журналистам, правозащитникам, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, сенатору Леониду Слуцкому и другим неравнодушным людям.

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