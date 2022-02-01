«Объединились и отстояли право называться людьми»: Константин Кинчев о протестах против введения Fan ID

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1 февраля 2022, 12:05

Фото: globallookpress.com

В Сети появилось обращение Константина Кинчева к футбольным фанатам. Лидер группы «Алиса» поделился мнением о протестах любителей футбола против введения Fan ID на российских стадионах.



«Мир вашему дому! Наблюдаю и прихожу к выводу, что никакого рока или так называемого рок-движения не существует.



Все сами по себе и послушно приспосабливаются к тем зачастую бредовым условиям существования, которые им кидают сверху.



Это касается не только коллег по цеху, это касается и зрителя, который ради концерта готов пойти на унизительные процедуры и признать себя товаром, ведь QR-код – это товарный знак, как бы он ни назывался, сертификат, зеленый паспорт, да хоть черт в ступе – все равно это товарный знак.



А околофутбольный движ – красавцы, они в очередной раз доказали, что свобода для них – не пустой звук! Объединились и отстояли право называться людьми, а не товаром.



И уже Госдума включила заднюю и на законодательном уровне заявила, что они ничего подобного не планировали.



Всему околофутболу от сердца жму руку! Вы молодцы! В единстве сила! Один за всех, и все за одного! Мы вместе! Всем гАреть!» – сказал Кинчев.





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