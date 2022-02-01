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Уровень безработицы в России был бы выше, если бы не государственная поддержка

, 11:59 ,

Уровень безработицы в России был бы выше, если бы не государственная поддержка

Отсутствие государственной поддержки вызвало бы рост уровня безработицы в 3,5 раза. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

"Мы провели исследование и выяснили, что было бы, если бы правительство не принимало новых мер по поддержке занятости. В этом случае безработица выросла бы в 3,5 раза", - сказал чиновник.

Штогрин отметил, что Счетная палата сделала отдельную проверку работоспособности  мер господдержки.

В России размер пособия по безработице зависит от среднемесячной зарплаты за последние три месяца на последнем месте работы. Однако для получения пособия этого недостаточно. Для этого следует иметь 26 недель трудовых отношений в течение предыдущего года.

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