Украинский артист Данилко, известный как Верка Сердючка, посоветовал телеведущему Владимиру Соловьёву полечиться

Украинский артист Андрей Данилко, получивший популярность по роли проводницы поездов дальнего следования Верки Сердючки, порекомендовал телеведущему Владимиру Соловьёву полечиться.
Данилко в Instagram раскритиковал телеведущего, назвавшего его "гадёнышем", призвавшего не пускать в Россию и бойкотировать корпоративы.
Музыкант Андрей Данилко возмутил многих, в том числе Владимира Соловьёва, исполнив композицию про националиста Степана Бандеру. Многие высказали мнение, что украинскому артисту надо запретить въезд в Россию.
Владимир Рудольфович Соловьёв заявил, что Верку Сердючку необходимо больше не пускать в Россию. Он назвал её гадёнышем.
"Владимир Адольфович, срочно в аптеку", — ответил Данилко. Артиста посоветовал журналисту пропить курс таблеток от шизофрении.
Андрей Данилко в объяснении украинским СМИ призвал не искать политической подоплеки в песне про Бандеру, так как он просто хотел поднять настроение собравшимся в зале на концерте. По его словам, данную песню нужно воспринимать как обычную композицию, но не более того.
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