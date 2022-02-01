Украинский артист Данилко, известный как Верка Сердючка, посоветовал телеведущему Владимиру Соловьёву полечиться

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1 февраля 2022, 12:10 Источник: Teleprogramma.pro

Андрей Данилко, фото: vk.com/serduchkaclub

Украинский артист Андрей Данилко, получивший популярность по роли проводницы поездов дальнего следования Верки Сердючки, порекомендовал телеведущему Владимиру Соловьёву полечиться.

Данилко в Instagram раскритиковал телеведущего, назвавшего его "гадёнышем", призвавшего не пускать в Россию и бойкотировать корпоративы.

Музыкант Андрей Данилко возмутил многих, в том числе Владимира Соловьёва, исполнив композицию про националиста Степана Бандеру. Многие высказали мнение, что украинскому артисту надо запретить въезд в Россию.

Владимир Рудольфович Соловьёв заявил, что Верку Сердючку необходимо больше не пускать в Россию. Он назвал её гадёнышем.

"Владимир Адольфович, срочно в аптеку", — ответил Данилко. Артиста посоветовал журналисту пропить курс таблеток от шизофрении.

Андрей Данилко в объяснении украинским СМИ призвал не искать политической подоплеки в песне про Бандеру, так как он просто хотел поднять настроение собравшимся в зале на концерте. По его словам, данную песню нужно воспринимать как обычную композицию, но не более того.

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