Дорогие французские дома престарелых экономили даже на мыле, памперсах и печенье

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1 февраля 2022, 11:09

Независимый журналист Виктор Кастане написал книгу о работе специализированных частных заведений по уходу за пожилыми людьми во Франции. Книга спровоцировала громкий скандал. Журналист раскрыл деятельность компании Orpea, являющейся лидером на данном рынке. Только во Франции ей принадлежат более двухсот пансионатов, а по всему миру общее количество превышает тысячу.



Orpea позиционирует себя как надёжная организация, предлагающая комфортные условия для стариков. Однако пребывание беззащитных и безмолвных постояльцев в пансионате обходится в пять тысяч евро в месяц. Поводом для журналистского расследования стали откровения сотрудников элитного пансионата в пригороде Парижа. Администрация данного заведения пыталась экономить буквально на всём. Старики недополучали еду, мыли руки без мыла. Независимо от характера заболевания, пожилой человек мог получить не более трёх памперсов в сутки.



На строгом учёте здесь были даже печенье. Кастане задался вопросом о положении в обычных домах престарелых. Если в элитных заведениях порядок никто не смог навести, то государство должно вмешаться в проблему как можно быстрее. Журналист намерен продолжить расследование.

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