Год синего водяного тигра наступил в Китае

С 31 января на 1 февраля в Китае встретили новый год. Летоисчисление в стране происходит по лунному календарю.
Каждый год по восточному календарю проходит под покровительством определенного животного. Символом 2022-го является синий водяной тигр.
По традициям, принятым в Китае, праздник необходимо встречать в кругу семьи.
В этом году ограничения по коронавирусу повлияли на празднование: некоторые массовые мероприятия отменились.
Новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.
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