Год синего водяного тигра наступил в Китае

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1 февраля 2022, 12:22 Источник: ТАСС

Новый год в Китае, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

С 31 января на 1 февраля в Китае встретили новый год. Летоисчисление в стране происходит по лунному календарю.

Каждый год по восточному календарю проходит под покровительством определенного животного. Символом 2022-го является синий водяной тигр.

По традициям, принятым в Китае, праздник необходимо встречать в кругу семьи.

В этом году ограничения по коронавирусу повлияли на празднование: некоторые массовые мероприятия отменились.

Новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.

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