Минприроды не стал назначать главой «Заповедного Приамурья» продавца тигра Амура

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1 февраля 2022, 09:53

Министерство природы России отказалось оказалось от срочной замены ФГБУ «Заповедное Приамурье» в Хабаровском крае. Ранее сообщалось, что нынешнего руководителя учреждения Владимира Андронова собираются заменить на Андрея Долина, что вызвало широкий общественный резонанс.

- В настоящее время должность директора учреждения не является вакантной. Следует отметить, что отбор кандидатур для назначения на должности директоров подведомственных Минприроды России учреждений осуществляется Комиссией по формированию кадрового потенциала с предварительным прохождением кандидатами тестирования в Центре оценки и развития персонала, - приводит «Коммерсантъ» ответ замглавы ООПТ Алексея Яковлева.



Напомним, что против замены Андронова петицию подписали порядка двух с половиной тысяч человек. В тексте петиции было сказано, что Долин не подходит на на пост главы ФГБУ в связи с недостаточным опытом подобной работы. Кроме того, его обвиняли в коммерческом подходе к животным.



Например, он явряется учредителем ООО «Природное наследие Дальнего Востока» - главный вид деятельности организации - торговля животными. В 2019 году он пытался продать тигра по имени Амур краснодарскому эколого-биологическому центру «Парк тигров». Причем местные СМИ выяснили, что такой организации и вовсе не существует.

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