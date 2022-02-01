Алексей Текслер поздравил ММК с юбилеем

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1 февраля 2022, 08:30 Татьяна Михайлова Источник: Сайт губернатора Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

90 лет назад на предприятии была получена первая чугунная плавка.

1 февраля 1932 года на доменной печи № 1 будущего Магнитогорского металлургического комбината была получена первая чугунная плавка. Это событие положило начала истории одного из флагманов отечественной промышленности.

Со знаменательной датой жителей Магнитогорска и всех южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня мы славим героев Магнитки разных поколений, которые своим самоотверженным трудом создавали и развивали легендарное металлургическое предприятие, известное ныне всему миру, — отметил глава региона. — Они ковали «Меч Победы» в годы войны и добивались крупнейших индустриальных успехов в мирное время. Искренне благодарю ветеранов ММК за высокий профессионализм, вклад в развитие комбината, трудовую доблесть».

Алексей Текслер подчеркнул, что те, кто работает на комбинате сегодня, приумножают достижения и заслуги выдающихся металлургов. ММК является стратегическим звеном экономики России и гордостью Челябинской области.

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