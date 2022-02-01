Фонд Потанина поддержал благотворительный фонд «Андрюша»

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1 февраля 2022, 08:08 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В эндаумент организации внесено пожертвование в 10 миллионов рублей.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение эндаумента фонда «Андрюша» его основателю и директору Юлии Жаботинской. Взнос составил 10 миллионов рублей. Эта сумма поможет обеспечить стабильность долгосрочных проектов благотворительного фонда «Андрюша», которые направлены на поддержку талантливых детей и молодежи в сфере искусства.

Напомним, что Юлия Жаботинская прошла обучение по программе Фонда Потанина и Московской школы управления СКОЛКОВО «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала». После этого началась работа по созданию эндаумента фонда «Андрюша». Первоначальный капитал в 3,6 миллиона рублей был сформирован за счет пожертвований.

Как подчеркнула Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева, фонд «Андрюша» решает важную задачу по всесторонней поддержке талантливых детей и эта работа не должна зависеть от финансовых обстоятельств. «Мы уверены в том, что когда в обеспечении финансовой устойчивости организации заинтересовано все сообщество, общее движение вперед и положительные изменения остановить невозможно», — добавила она.

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