Британские медики назвали высокую температуру и непрерывный кашель основными симптомами нового «стелс-омикрона»

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1 февраля 2022, 07:12 Источник: Еxpress

фото: pixabay.com

Высокая температура, продолжительный кашель и потеря обоняния - основные симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного как "стелс-омикрон" ("скрытый омикрон").

Симптомы "стелс-омикрона" схожи с симптомами изначального штамма коронавируса. Express пишет о трех ключевых симптомах "стелс-омикрона" со ссылкой на информацию Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании. Британские медики отмечают, что более специфичные симптомы этого штамма предстоит установить. Специалисты предполагают, что они будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

При обнаружении любого из симптомов медики рекомендуют сразу обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и самоизолироваться.

Штамм BA.2 назвали "скрытым", поскольку его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты точно показывают положительный результат у зараженных BA.2.

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