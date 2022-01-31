С Юга до Севера - с ветерком

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31 января 2022, 22:13 Источник: sobyanin.ru

sobyanin.ru

Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что в столице скоро появится новый скоростной диаметр. Для миллионов водителей это значительно сэкономит проведенное в пути время. По своим масштабам проект беспрецедентный, сравнить который можно разве что с возведением МКАДа.

В ближайшее время в Москве завершится строительство двух крупнейших современных внеуличных магистралей – Северо-Восточной хорды (СВХ) и Юго-Восточной хорды (ЮВХ), которые идут с юга до севера города, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. Также есть ответвление до Некрасовки. Столичные власти приняли решение объединить хорды в единую новую городскую магистраль. Пока ее называют Московским скоростным диаметром, но окончательное название, чтобы оно было понятным для всех, выберут сами горожане, проголосовав на платформе «Активный гражданин».

МСД свяжет десятки районов Москвы. Трасса длиной 68 км соединит крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

Через весь город, минуя центр, по магистрали можно будет промчаться без единого светофора всего за 40 минут. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут, а дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово будет занимать меньше на 20-25 минут.

Новый скоростной диаметр разгрузит центральные улицы столицы, снизит плотность движения на ТТК и МКАД. На магистраль не будут пускать грузовой транспорт.

Никаких пробок, тесноты, светофоров и фур – столичные автомобилисты давно мечтали о такой магистрали. Это эффективное решение многих транспортных проблем. «Скорее бы построили! Мне приходится ездить от Симферопольского в Останкино – из пробки в пробку», «Убрать с диаметра транзит грузового транспорта – правильное решение», – комментируют новость столичные водители. Многие из тех, кто вынужден ездить на метро из-за бесконечных заторов, теперь снова сядут за руль, что существенно разгрузит и подземку.

На строительство магистрали Москва выделит более 500 млрд рублей. По словам Сергея Собянина, по своим масштабам и значению МСД сопоставим с МКАДом. «Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой», - отметил мэр Москвы.

На данный момент готовность дороги составляет 62 %. Уже построено 98,6 км трассы на участке от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Косинской развязки, 63 эстакады, 1 тоннель, 3 моста, 5 путепроводов и 17 пешеходных переходов. Окончательно закончить работы и запустить Московский скоростной диаметр обещают уже в 2023 году.

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