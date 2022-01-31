Аргументы Недели Общество 13+

Новый законопроект разрешит самозанятым Подмосковья регистрировать товарные знаки

, 19:32

Новый законопроект разрешит самозанятым Подмосковья регистрировать товарные знаки
pixabay.com

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, по которому самозанятые смогут получить возможность зарегистрировать собственные товарные знаки, сообщает «Подмосковье сегодня».

На данный момент регистрация товарных знаков доступна только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Принятие нового законопроекта даст самозанятым дополнительные инструменты продвижения своих товаров и услуг.

Председатель комитета по бюджету Тарас Ефимов уверен, что поддерживать необходимо все инициативы, которые направлены на создание благоприятных условий для бизнеса. Он также добавил, что благодаря новому проекту в Московской области смогут появиться новые товарные знаки, ведь в регионе насчитывается более 336 тысяч самозанятых.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество