Новый законопроект разрешит самозанятым Подмосковья регистрировать товарные знаки

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2022, 19:32

pixabay.com

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, по которому самозанятые смогут получить возможность зарегистрировать собственные товарные знаки, сообщает «Подмосковье сегодня».



На данный момент регистрация товарных знаков доступна только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Принятие нового законопроекта даст самозанятым дополнительные инструменты продвижения своих товаров и услуг.



Председатель комитета по бюджету Тарас Ефимов уверен, что поддерживать необходимо все инициативы, которые направлены на создание благоприятных условий для бизнеса. Он также добавил, что благодаря новому проекту в Московской области смогут появиться новые товарные знаки, ведь в регионе насчитывается более 336 тысяч самозанятых.

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