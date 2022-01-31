В феврале в Челябинске начнет работать еще одна автостанция
31 января 2022, 19:22 Анна Семенова
Автобусы с нее поедут в курганском направлении.
С завтрашнего дня, 1 февраля, в Тракторозаводском районе Челябинска откроется автобусная станция «Восточные ворота», с которой можно будет уехать в курганском направлении. Всего предусмотрено 32 рейса. Пассажиры смогут купить билеты не только через интернет (для этого нужно зайти на сайт), на месте это возможно сделать в двух кассах, либо в терминалах самообслуживания.
Теперь для удобства челябинцев и гостей города транспортные потоки распределены по четырем станциям: «Южные ворота» (возле ТК «Синегорье»), «Южная» (ул. Блюхера, 45) и «Северные ворота» (Свердловский тракт, 1-н, возле ТК «Орбита»).
Часы работы станции «Восточные ворота» с 07:00 до 20:30. Адрес: ул.Бажова, 35-а.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.