В феврале в Челябинске начнет работать еще одна автостанция

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

31 января 2022, 19:22 Анна Семенова

Автобусные станции теперь находятся в разных районах города, что делает логистику более удобной. Фото Олега Каргаполова,

Автобусы с нее поедут в курганском направлении.

С завтрашнего дня, 1 февраля, в Тракторозаводском районе Челябинска откроется автобусная станция «Восточные ворота», с которой можно будет уехать в курганском направлении. Всего предусмотрено 32 рейса. Пассажиры смогут купить билеты не только через интернет (для этого нужно зайти на сайт), на месте это возможно сделать в двух кассах, либо в терминалах самообслуживания.

Теперь для удобства челябинцев и гостей города транспортные потоки распределены по четырем станциям: «Южные ворота» (возле ТК «Синегорье»), «Южная» (ул. Блюхера, 45) и «Северные ворота» (Свердловский тракт, 1-н, возле ТК «Орбита»).

Часы работы станции «Восточные ворота» с 07:00 до 20:30. Адрес: ул.Бажова, 35-а.

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