Эксперт Надежда Куртяник обрадовала сокращением дней для госэкспертизы над полезными ископаемыми

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31 января 2022, 19:15

pixabay.com

Результат госэкспертизы о запасах полезных ископаемых теперь можно будет получить всего за 25 дней, сообщает «Подмосковье сегодня».



Оптимизация данной услуги прошла на областном сайте «Госуслуг» в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи региона.



«Теперь получить результаты госэкспертизы можно за двадцать пять рабочих дней вместо шестидесяти», - обрадовала глава ведомства Надежда Куртяник.



Госэкспертиза доступна как для юридических лиц, имеющих соответствующие документы по подтверждению разрешения использования участка недр, так и индивидуальные предприниматели.



Что требуется для заключения экспертизы? Оценка месторождения, исследование участка и подготовить отчет. Отсканированные документы должны отправиться в подходящий МФЦ, и в течение двух дней нужно предоставить оригиналы бумаг, включая оплату госпошлины, которую необходимо внести перед оформлением заявления.



При возникновении проблем, срок изучения могут увеличить. Результат поступит в личный кабинет.

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