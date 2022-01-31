В Домодедово сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота алкогольную продукцию
31 января 2022, 19:10
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области поделилась с «Подмосковьем сегодня» информацией об изъятии из незаконного оборота алкоголя в Домодедово.
Сотрудникам полиции стало известно о незаконной реализации алкогольной продукции в магазине на улице Новая. У торговой точки не было лицензии на продажу. Изъять удалось более 570 бутылок спиртного, общая сумма которых составляет более 147 тысяч рублей.
В отделение полиции доставили подозреваемую – местную жительницу, ее поместили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело.
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