Врач Макиша рассказала о правильном приёме витамина С для взрослых и детей

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31 января 2022, 19:05

pixabay.com

Некоторые считают, что аскорбиновая кислота, или витамин С, способна нейтрализовать атаку опасных вирусных инфекций. В период пандемии гриппа и ковида это средство лучше всего защищает организм. Однако не все так однозначно с этим микроэлементом. «Вечерняя Москва» узнала у врача Макиши, в каком виде стоит употреблять витамин С, к чему может привести передозировка и насколько полезен продукт в виде детских мармеладок и конфет.

По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога Марины Макиши, есть такое понятие, как профилактическая доза витамина С. И она в обязательном порядке указывается на упаковке продукта — в разделе «Состав». Отдельно вписаны дозировки для детей и взрослых.

«Если вы совсем не едите овощи и фрукты, в которых имеется хоть какой-то процент полезного вещества, то можно его запас пополнять в сублимированной форме. Но очень важный момент: пить препарат больше, чем допускается по нормам, не стоит, потому что гипервитаминоз может привести к аллергическим реакциям, тошноте, головокружениям и проблемам с сердцем. В целом полный список побочек еще не изучен до конца. Однако давно научно доказано, что избыток продукта нарушает некоторые процессы в нашем организме».

Макиша уточнила, что курс лечения и дозировка зависят от особенностей течения заболевания и определяются только врачом.

Что касается использования витамина в большом количестве для лечения простудных заболеваний или избавления от похмелья, то все эти «рецепты» уже не являются действительными.

«Это ушло в прошлое. На сегодняшний день показано, что витамин С в момент заболевания на то, как болезнь возникнет и будет протекать, вообще не влияет. Тем не менее его присутствие в рационе помогает чуть быстрее избавиться от проблемы, поэтому смысла принимать львиную дозу витамина на пороге заболевания нет никакого», – отметила врач.

Врач отдельно отметила жевательные витамины для детей: такие синтетические полезные сладости являются не чем иным, как маркетинговым ходом.

«На этот счет у меня профессиональная позиция. Очень важно детей приучать к нормальной пище, чтобы они получали витамин С из овощей и фруктов. Это вполне возможно — достаточно угостить его одной мандаринкой, киви или накормить брокколи с болгарским перцем. Все, суточная норма витамина у него есть. А все синтетические витамины, которые упакованы еще в сладкую форму, в которых огромное количество красителей, детям до трех лет вообще давать нельзя. Это все формирует у детей неправильную модель пищевого поведения. Они перестают есть нормальную еду и просят у родителей только сладости. Я считаю, что это больше маркетинговый ход, а не желание насытить детей полезными витаминами в красивой форме», - рассказала Макиша.

Гастроэнтеролог советует не угощать ребенка такими «полезными сладостями», а приучать к нормальному здоровому питанию и включать в рацион продукты с высоким содержанием витамина С.

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