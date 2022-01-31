Программа с дальневосточными гектарами оказалась на грани срыва

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31 января 2022, 18:13

Полномочный представитель российского президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обвинил региональных чиновников в срыве программы по выделению гектара земли переселенцам. Чиновник пригрозил забрать программу обратно в федеральный центр. По его мнению, ответственные лица специально затягивают процедуру оформления участков, а потом забирают их в свою собственность.



Формально участок изымается после истечения пятилетнего срока на законных основаниях. В то же время заявки соискателей рассматриваются слишком долго исключительно из-за некомпетентности чиновников. Трутнев планирует передать функцию рассмотрения заявок на землю с регионального на федеральный уровень уже в ближайшее время. А изъятием участков сможет заниматься только специально созданная комиссия.



Программа выделения дальневосточного гектара начала работать шесть лет назад. Для её реализации было выделено более 140 миллионов гектаров. Россиянам предлагается бесплатно получить участок в любом из дальневосточных регионов за пределами крупных городов. Позже россиянам разрешили брать по два гектара с возможностью дальнейшей приватизации земли. Однако желающих переехать на Дальний Восток оказалось не так много, как ожидалось.





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