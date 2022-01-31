Правительство России выделило 1,8 млрд рублей на строительство самолётов

Правительство Российской Федерации выделило дополнительные средства в размере 1,8 млрд рублей для создания отечественных самолётов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов",- сказал Председатель Правительства.
Средства поступят Объединенным авиастроительной и двигателестроительной корпорациям.
Премьер-министр призвал авиаперевозчиков эффективно расходовать направленные деньги.
Михаил Мишустин считает строительство отечественных самолетов связующим звеном территории страны.
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