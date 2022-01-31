«Льются с этих фотографий океаны биографий»

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31 января 2022, 15:11 Наталья СПЕКТОРОВА

Велопробег Сталинград - Москва - Ленинград. Фото из архива семьи Ростовщиковых

Хоть слово и было вначале, картинка не менее информативна. В журналистике хорошая фотография ценится особо – она может за полсекунды зацепить, привлечь внимание к статье или же стать самостоятельным материалом.

Когда рассматриваешь архивные фото, история чудесным образом оживает. Вглядываясь в карточки семейного архива, понимаешь, что время мало изменило людей. Время другое, иными стали костюмы, прически, бытовой антураж, но рассказы родственников, которые сопровождают просмотр семейного альбома, свидетельствуют все о тех же человеческих отношениях: дружбе, любви, зависти, клевете. Счастье и драмы.

В семью Ростовщиковых меня привел интерес к истории конкурса имени Канунникова. Виктор Борисович Ростовщиков был инициатором этой профессиональной премии, которую с 1975 года за лучшие работы получали волгоградские журналисты.

- Он родился в Бекетовке, коренной сталинградец, - рассказывает его вдова Людмила Николаевна. – Был соседом Пахмутовой. Вот фотография с Александрой Николаевной, когда она уже стала знаменным композитором и приезжала в Волгоград, её автограф с добрыми пожеланиями Виктору Борисовичу.

Но встречи с известными людьми, руководителями нашей и других стран, среди которых Никита Хрущев, Фидель Кастро и другие, случатся позже, а в 1942-м Виктор Ростовщиков, 16-летним парнишкой, записался добровольцем в минёры. А уже в 1943-м, по мере продвижения частей Красной Армии, впереди войсковых частей со своим 329-м батальоном разминировал поля – от реки Пионерки и дальше по Сталинграду. Характеристика из архива, данная Кировским РК ВЛКСМ, подтверждает, что был он хорошим минёром и инструктором.

Фотография, датированная 1944-м годом, удивительная. «И остались годы эти в униброме, в бромпортрете». Четверо молодых парней с велосипедами. Виктор Ростовщиков – второй слева. Как будто миг из мирной жизни, хотя в это время ещё идет страшная война, а Сталинград – в руинах.

Сталинградский обком ВЛКСМ выступает с инициативой проведения велопробега Сталинград – Москва – Ленинград. Подбирают команду - пять человек из числа защитников и активных строителей. Перед участниками велопробега поставлена задача -доставить молодежи и строителям Ленинграда приветственное письмо и вызов молодым ленинградцам на социалистическое соревнование по восстановлению жилых домов и промышленных сооружений, разрушенных оккупантами. В пути следования провести работу по привлечению молодежи Советского Союза на восстановление из руин города Сталинграда.

Так велопробег стал мобильной агитационной бригадой, а его участники приобрели первый опыт информационной работы, который потом приведет Виктора Ростовщикова к выбору гражданской профессии – сначала редактора многотиражной газеты завода, а затем ответсека «Сталинградской правды», корреспондента «Правды», «Литературной газеты», собкора «Известий». И после колоссального опыта работы в разных городах большой страны – на пост главного редактора «Волгоградской правды» в семидесятые годы прошлого века.

Это было время инициатив и активной творческой и общественной жизни. Не только конкурс Канунникова, который нужно было придумать, разработать, утвердить, провести через все инстанции, организовать финансирование, привлечь лучших журналистов газет, радио и телевидения – огромная работа. Но и воплощение идеи памятника легендарного катера «Гаситель», который подняли со дна Волги и водрузили на монумент. Табличка со словами «Этот тополь пронёс жизнь сквозь битву великую» рядом с историческим деревом на Аллее Героев – это тоже записанные в историю мысли Виктора Ростовщикова.

- Виктор Борисович не мог спокойно почивать на лаврах, постоянно что-то придумывал, фонтанировал идеями, и часто дома мы – его семья, были первыми, на ком он их проверял. Будучи уже секретарем обкома КПСС по идеологии, активно содействовал созданию Волгоградского государственного университета, - показывает фотографии торжественного открытия вуза Людмила Николаевна Ростовщикова. – И даже предложил на пост ректора Максима Матвеевича Загорулько.

Блестящая биография была прервана примерно к середине 70-х. Пришедшему новому руководителю области не понравился столь яркий лидер, опасно было держать его рядом с собой. Ничего нового. Кажется, этот сюжет повторяется, и не раз, на разных уровнях и в различных организациях.

- Грязная и долгая история, но и из неё он вышел победителем, не сломался, когда требовали покаяния взамен на закрытие дела, - вспоминала известный волгоградский журналист Татьяна Давыдова. – Дело он закрыть не дал, и сам все-таки отстоял своё честное имя. Ценой шести лет затворничества, ценой здоровья. В последние годы он стал активным членом коллектива «Волгоградской правды» - печатался, участвовал в планировании. Активно работал и в Союзе журналистов, возглавляя ветеранскую организацию… Но подорванное годами несправедливого гонения сердце не выдержало, он умер, не дожив нескольких дней до очередной годовщины Победы.

«Льются с этих фотографий

океаны биографий,

жизнь в которых вся, до дна,

с нашей переплетена.

...Мы живых их обнимаем,

любим их и пьем за них,

только жаль, что понимаем

с опозданием на миг!»

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