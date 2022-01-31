Волгоградские профсоюзы поддержали инициативу трех дней без больничного

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31 января 2022, 15:11

Фото Волгоградские профсоюзы

Профсоюзы считают своевременной инициативу губернатора Волгоградской области об освобождении сотрудников с первыми признаками простуды от работы на три дня без больничного листа. Предложение Андрея Бочарова было рассмотрено на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По итогам принято обращение к работодателям Волгоградской области, в котором говорится: в регионе зафиксирована новая волна заболевания COVID-19, связанная с распространением штамма «омикрон». Инфекция характеризуется высокой заразностью, из-за стремительного роста обращений жителей региона в поликлиники существенно увеличилась нагрузка на систему здравоохранения.

С учетом осложнения эпидобстановки руководителям организаций Волгоградской области рекомендовано предоставлять работникам с симптомами острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции три оплачиваемых дня отдыха с сохранением заработной платы для лечения на дому. Получить их работник может, подав работодателю личное заявление в электронном виде. Кроме того, сотрудников должны ознакомить с памяткой Минздрава РФ о действиях при бессимптомной или легкой форме COVID-19 и ОРВИ. Соответствующий документ работодатели обязаны разместить в организациях на видных местах.

– Озвученное губернатором предложение очень актуально. Сейчас идет огромная нагрузка на первичное звено. По данным облздрава, в последние дни поток пациентов вырос в пять раз. Жители, у которых болезнь протекает в легкой форме, вынуждены обращаться в поликлиники и стоять в одной очереди с людьми, у которых имеются явные симптомы заболевания. Мера по предоставлению работникам трех дней для восстановления здоровья – своевременна и позволит предупредить перекрестную заболеваемость граждан, – считает Председатель областного Совета профсоюзов Татьяна Гензе.

Профсоюзы региона ведут информационно-разъяснительную работу в течение всего периода пандемии: оказывают правовую помощь, участвуют в проведении противоэпидемических мероприятий, включая прохождение работниками вакцинации и ревакцинации. Сейчас профсоюзы будут взаимодействовать с органами власти по подготовке алгоритма правильного юридического оформления трех дней за счет организации, потому что отсутствующего работника надо заменить на рабочем месте. Весь спектр этих шагов поможет быстрее прекратить распространение инфекции, считают в Волгоградских профсоюзах.

– Это социальная ответственность работодателей и они понимают, насколько нужно поддержать сегодня работников, чтобы сохранить предприятие, экономику региона, здоровье и жизнь работников, – подчеркнула Татьяна Гензе.

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