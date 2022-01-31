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Педиатр Елена Дондурей: рост заболеваемости COVID-19 среди детей может свидетельствовать о скором окончании пандемии

, 14:08 Источник: РИА Новости

Педиатр Елена Дондурей: рост заболеваемости COVID-19 среди детей может свидетельствовать о скором окончании пандемии
Вакцинация, Wallace Silva/globallook.com

Рост заражения коронавирусной инфекцией среди детей, который наблюдается сейчас повсеместно, может быть сигналом о скором завершении пандемии. Такое мнение высказала заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова г. Санкт-Птербурга Елена Дондурей.

Ссылаясь на опыт зарубежных коллег, которые раньше, чем российские врачи, столкнулись с «омикроном», и собственные наблюдения, Дондурей сказала, что особенность этого штамма заключается «в очень похожей клинической симптоматике с привычными нам респираторными вирусными инфекциями».

«Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться,… то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети»,- заявила Дондурей.

Тем временем 31 января заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о резком росте в столице заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков, в связи с чем принято решение о расширении коечного фонда детских больниц. 

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