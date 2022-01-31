Марат Башаров оказался нежелательным гостем в Литве

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31 января 2022, 13:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Российскому актеру Марату Башарову запрещен въезд в Литву. Гастроли артиста, которые должны были состояться в Клайпеде 4 марта, а 5 марта в Вильнюсе, увы, отменяются.



Российский спектакль «Сублимация любви» с участием Марата Башарова, который должен был состояться в Литве 4 и 5 марта, к сожалению, отменяется. Так решило правительство Литвы. Причина – нелояльное отношение актера Марата Башарова. Иными словами, российский артист «работал» в Крыму.



Более того, Литва теперь намерена проверять российских артистов-гастролеров на лояльность.



Что это значит?



Министерство культуры Литвы ввело специальный «опросник» для российских артистов. В данную «анкету» будет входить вопрос о посещении Крыма.



«Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашенные артисты заполняли определенные формы, где, например, было указано, не гастролировали ли они в Крыму»,- заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

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