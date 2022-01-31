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В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный

, 12:24

В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный
Челябинцы жалуются, что долго дожидаются транспорта. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Только на прошлой неделе на рейсы не вышли 24 человека.

Челябинцы ругаются: в последние дни транспорта не дождаться. Учитывая, что температура на улице не самая комфортная, стоять на остановке даже 20 минут то еще удовольствие.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов объяснил, с чем связаны трудности. Всему виной подъем заболеваемости ОРВИ и ковидом. Водители автобусов не стали исключением и массово начали заражаться. Только на прошлой неделе на больничном оказалось 24 человека. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация на контроле, 173 автобуса были в строю, чтобы соблюсти графики.

Кстати, транспортная реформа, которая сейчас осуществляется в регионе, призвана решить в числе прочего и вопрос с недостатком водителей. Потенциальным работникам ГЭТ обещают хорошую зарплату и комфортные условия.

Укомплектование штата позволит изменить расписание движения и сделать наиболее удобные маршруты. Например, по ключевым направлениям планируется пустить транспорт ранним утром и поздним вечером. Возможно, будут введены и ночные автобусы.

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