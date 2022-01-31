В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

31 января 2022, 12:24 Анна Семенова

Челябинцы жалуются, что долго дожидаются транспорта. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Только на прошлой неделе на рейсы не вышли 24 человека.

Челябинцы ругаются: в последние дни транспорта не дождаться. Учитывая, что температура на улице не самая комфортная, стоять на остановке даже 20 минут то еще удовольствие.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов объяснил, с чем связаны трудности. Всему виной подъем заболеваемости ОРВИ и ковидом. Водители автобусов не стали исключением и массово начали заражаться. Только на прошлой неделе на больничном оказалось 24 человека. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация на контроле, 173 автобуса были в строю, чтобы соблюсти графики.

Кстати, транспортная реформа, которая сейчас осуществляется в регионе, призвана решить в числе прочего и вопрос с недостатком водителей. Потенциальным работникам ГЭТ обещают хорошую зарплату и комфортные условия.

Укомплектование штата позволит изменить расписание движения и сделать наиболее удобные маршруты. Например, по ключевым направлениям планируется пустить транспорт ранним утром и поздним вечером. Возможно, будут введены и ночные автобусы.



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