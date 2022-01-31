Тайна российских вакцин и очередь на кладбище. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2022, 11:15 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Только после Путина: в Петербурге блокадники не могли попасть на кладбище



Президент РФ Владимир Путин в День освобождения Ленинграда от фашистской блокады посетил Пискаревское кладбище в Петербурге. К визиту главы государства власти города, сотрудники ФСО и мемориала подготовились основательно.



На официальном сайте Пискаревского мемориального кладбища (ПМК) было размещено объявление, в котором говорилось, что 27 января, в очередную 78-ю годовщину снятия блокады, мемориал будет закрыт с 9 до 15 часов. С самого утра в этот день у кладбища перестал останавливаться общественный транспорт. На крыше музейного павильона разместились снайперы. Позже фотографии с этим зрелищем разлетелись по всей Сети.



По словам сотрудницы ПМК Маргариты Николаевой, которые приводит «Новая газета», перед прибытием главы государства некие лица на территории кладбища проводили дезинфекцию… сугробов. Президентский венок на место возложения доставили люди, предварительно отбывшие в Москве двухнедельный карантин.



Сообщалось, что обычным гражданам и даже некоторым блокадникам пришлось несколько часов простоять на морозе за оградой кладбища, чтобы получить возможность отдать дань памяти своим погибшим родственникам. Впрочем, пускать на территорию их стали не в 15:00, как сообщалось в объявлении, а в районе 13:30. Ровно после того, как Путин покинул кладбище.





Естественная убыль населения России впервые превысила 1 миллион человек



Тем временем Росстат отчитался о новом рекорде смертности. По данным ведомства, естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 688,7 тысячи человек.



По данным Росстата, рождаемость в стране за этот же период снизилась на 2,3%. Сообщается, что численность населения России на 1 января 2022 года составляет 145, 48 млн человек. Интересно, что этот показатель в 1991 году в РСФСР равнялся 148, 27 млн.





Жириновский сравнил многодетных россиянок со свиноматками



Владимир Жириновский во время встречи со студентами в Татьянин день затронул тему нелегкой доли россиянок в быту, в то же время отметив, что им приходится слишком часто рожать.



«Всю жизнь рожать, как свиноматка! Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать», - заявил политик.



Мужчины, по его мнению, не всегда способны по достоинству оценить женские заботы.



«И лежи в роддоме, а он гуляет, с мужиками отмечает рождение очередного ребенка», - посетовал Жириновский.



Тем временем на прошлой неделе стало известно, что в московских роддомах начали выдавать буклеты для мам на киргизском языке.





Сведения об эффективности и безопасности российских вакцин от COVID-19 оказались коммерческой тайной



Депутат Госдумы Алексей Куринный получил ответ из Минздрава РФ на сделанный им ранее запрос. Он попросил ведомство предоставить результаты клинических исследований российских вакцин. Отметим, что Алексей Куринный является кандидатом медицинских наук и заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья.



«Результаты клинических исследований российских вакцин «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну». Именно такой ответ я получил от Минздрава РФ в ответ на мой запрос о предоставлении результатов клинических исследований отечественных вакцин», - сообщил депутат.



По мнению парламентария, требуемая им информация необходима не только для специалистов, но и для широкого круга лиц. Алексей Куринный направил обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости