Южноуральцы смогут пользоваться интернетом даже при нулевом балансе

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31 января 2022, 10:58 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Социально значимыми сайтами признаны портал государственных услуг и социальная сеть.

Портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых интернет-ресурсов. Они будут доступны пользователям даже при отрицательном балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи. Это позволит жителям Челябинской области, как и всем россиянам, взаимодействовать с государством электронным способом и оставаться на связи.

«Госуслуги» и «Вконтакте» — одни из самых востребованных интернет ресурсов. На портале государственных услуг зарегистрировано свыше 3 миллионов южноуральцев. С начала года на получение федеральных услуг в электронном виде через единый портал подано свыше 12 миллионов заявлений. Самыми востребованными электронными услугами среди жителей региона являются запись на прием к врачу и вакцинацию, получение выписки из индивидуального лицевого счета ПФР, подача заявления на зачисление ребенка в детский сад, регистрация транспортного средства, отмечают в пресс-службе минцифры Челябинской области. Если говорить о «ВКонтакте», то на Южном Урале в социальной сети зарегистрировано 726 тысяч уникальных пользователей.

Напомним, что работа над проектом по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам была начата в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина.

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