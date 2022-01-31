Аргументы Недели Общество 13+

Коммерсантъ: МВД России осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах

, 10:22 Источник: Коммерсантъ

Коммерсантъ: МВД России осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах
Фото: pixabay.com

Российские процессоры «Эльбрус», на которых работали в 2021 году серверы МВД, вызвали недовольство руководства министерства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По информации источника, отечественные процессоры оказались несовместимы с российским же программным обеспечением, имеют низкую производительность, и это в конечном счете тормозит цифровизацию МВД.

При этом компания-производитель знает о проблемах. По словам генерального директора поставщика серверов для МВД «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, сейчас разрабатываются новые, более быстрые процессоры, их поставки начнутся уже в первом квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что свыше 80% объектов электроэнергетики России уязвимы для кибератак иностранных хакеров, так как в оборудовании используется иностранная электронная компонентная база.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

В мире

Происшествия

Общество

Заседание правления Арктического совета по сохранению флоры и фауны пройдёт в Финляндии с 31 января по 3 февраля 2022 года

Арктический совет по сохранению флоры и фауны начнёт свою работу сегодня в Финляндии. На заседании будут подняты вопросы защиты арктической окружающей среды, сохранения биоразнообразия Арктики и экосистем, сохранения и обеспечения устойчивого использования природных ресурсов. В межправительственный форум «Арктический совет» входят Канада, Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция, Соединённые Штаты Америки.

В мире

В мире

Экономика

Общество

В мире

Политика

Политика

Здоровье

Здоровье