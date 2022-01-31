Коммерсантъ: МВД России осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах

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31 января 2022, 10:22 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Российские процессоры «Эльбрус», на которых работали в 2021 году серверы МВД, вызвали недовольство руководства министерства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По информации источника, отечественные процессоры оказались несовместимы с российским же программным обеспечением, имеют низкую производительность, и это в конечном счете тормозит цифровизацию МВД.

При этом компания-производитель знает о проблемах. По словам генерального директора поставщика серверов для МВД «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, сейчас разрабатываются новые, более быстрые процессоры, их поставки начнутся уже в первом квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что свыше 80% объектов электроэнергетики России уязвимы для кибератак иностранных хакеров, так как в оборудовании используется иностранная электронная компонентная база.

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