Кожуховский приют для бездомных животных переселят за МКАД

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31 января 2022, 09:50

Крупнейший в Москве приют для бездомных животных – Кожуховский - выселяют. В нём содержится более трёх тысяч собак и порядка четырёхсот кошек. Заведение располагается недалеко от станции метро «Некрасовка». Постояльцев перевезут за МКАД. На территории бывшего мусорного полигона «Малинки» для них будет подготовлено новое жильё.



Большая часть собак из приюта проходит лечение. Волонтёры опасаются, что многие не смогут жить на новом месте. Даже в обычных условиях псам приходится ставить успокоительное, чтобы понизить уровень агрессии.

За каждым волонтёром закреплено по несколько собак. Они приезжают в свободное время в приют, чтобы помогать животным-инвалидам. Кого-то сбила машина, кто-то просто выброшенный людьми на улицу. Несколько собак парализованы, они «испражняются под себя».



Когда приют перевезут за кольцевую дорогу, количество волонтёров заметно сократится. Многие просто не смогут добраться до него. Для перевозки собак внутри территории приюта используются специальные клетки-каталки. При транспортировке собаки становятся очень агрессивными и неуправляемыми. Сотрудники приюта опасаются перевозки животных в фуре на длительное расстояние. Скорее всего, часть из них просто погибнет от стресса.





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