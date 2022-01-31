Нужны ли Латвии новые министры

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

31 января 2022, 09:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Еще одна интересная «фишка» появилась у правительства Латвии: президент страны Эгилс Левитс выдвинул предложение о создании новых постов государственных министров.

Как пишут латвийские СМИ, за 2,5 года президент Латвии выдвинул аж три законопроекта! Первый, который Сейм принял, закон о латышских исторических землях. Второй – прекратить финансирование партиям, которые развалились после выборов. Третий – создание новых министерских постов! А нужны ли Латвии еще министры?

С этим вопросом Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к экс-министру, депутату Сейма Рамоне Петравичи:

«Боже мой! Какие еще министры? Конечно, я знаю, что г-н президент предложил это. Месяца четыре обратно г-н Левитс встречался с представителями партий и озвучил это предложение. Практически все представители согласились… Что касается меня, то я была против: мы не самая богатая страна в мире! На любую новую должность требуются деньги, а где их взять? Вы знаете, как приходится думать, «изобретать», что-то без финансов? Сложно. Я это делала на посту министра благосостояния. Мне удалось, разумеется, без денег, продвинуть закон о том, чтобы инвалиды с серьезной группой и диагнозом, например, отсутствие руки, ног, не каждые пять лет проходили новую врачебную комиссию. Здоровье же лучше с возрастом не становится, а сил и денег не так уж и много у наших инвалидов. Зачем же их мучить каждые пять лет? Что касается новых должностей в правительстве, то это расточительность! Чтобы новый министр «охватывал», контролировал неведомые ему сферы – нужны курсы, учеба. А это деньги! У существующих министров есть и консультанты. Какую роль конкретно они будут выполнять? Хорошо, давайте разберемся. Например, глава парламента Кришьянис Кариньш уехал в командировку или вышел, простите, в туалет – его замещает зам на заседаниях. Это бывает редко! Кариньш практически всегда в парламенте. Так и другие министры… Не на месяц же уехали в командировку. Неужели министр с подчиненными, консультантами не может решить вопросы своего министерства? У нас есть уже нечто подобное – куратор «между министрами». Разве министр не может напрямую решить свой вопрос с министром, а должен через третье лицо? Не понимаю, зачем?»

Балтийское бюро очень заинтересовал вопрос, а сколько г-жа Петравича приняла законопроектов, как министр? Президент Латвии аж целых три.

«Да вы что! Как я могу посчитать? Главное, что мне удалось – увеличить пенсии, пенсии по инвалидности, помочь в разгар пандемии каждому ребенку – 500 евро, пенсионерам – 200 евро, увеличить пособия для малоимущих… Много я предлагала, но не все принималось парламентом… Совсем недавно правящая коалиция отклонила мое предложение о том, чтобы выдавать ежемесячное пособие семьям – 125 евро на ребенка. Посмотрите, какая экономическая ситуация в стране! Скоро женщины будут бояться рожать. Будем реалистами, а сколько у нас людей в стране осталось? При первой возможности уезжают с удовольствием из Латвии. Но вот правящая коалиция считает, что поддержка детям не нужна! Вот как к этому можно относиться? Деньги на новых министров, видимо, есть, а на детей, увы… Много ли людей, которые захотят жить в такой стране, где они без надобности… Зато рассуждать в пустую – с удовольствием! Это ужас!»

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