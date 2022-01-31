Инстакоучинг, инфоцыгане и прибыльный бизнес

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2022, 08:44 Анна Елизарова,

В современных реалиях появилось новое направление бизнеса — инфобизнес. Он основан на продаже своих знаний и умений, а выражается в создании курсов, тренингов и программ. Эти продукты можно разделить на два направления — информационные и образовательные. Первые, зачастую, хорошо разрекламированны, там используются психологические приемы давления на людей. Информационный бизнес ориентирован на эмоции, желание быстро заработать, «выйти на доход в 200 тысяч после недели обучения», «начать приносить в дом больше мужа», причем без всякой конкретики.

Сейчас все чаще можно услышать такие слова, как «инфоцыгане» и «инстажулики». Под этим и подразумеваются те, кто готов научить вас всему: личностному росту, поднятию самооценки, воплощению желаний. Это люди, которые продают обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности и практических результатов. Приставка «инста» обозначает место образования бизнеса, а точнее социальную сеть Instagram.

Конечно, не всех можно назвать инфоцыганами — есть те, кто и правда своим продуктом помогает, учит нужному, таких называют «инста-коучами». Это второе направление — образовательное. К таким курсам относятся те, после которых будет конкретный практический результат, будут новые умения. Например, видеоуроки по макияжу — вам расскажут о видах косметики, о разных техниках и способах наведения красоты.

Почему такой вид бизнеса стал так популярен? Ответ один — в этой нише можно хорошо заработать. Отбирается информация, оформляется в виде файла, приложения или видеоуроков и продается аудитории. Финансовые затраты не большие, по сравнению с другими видами бизнеса, (например, открытие ресторана или пошив одежды), онлайн формат, а значит охватывается больше человек, не нужно помещение или большой штат сотрудников — при большом желании создать курс, сделать дизайн и преподнести людям может один человек.

Сейчас, все больше и больше знаменитых людей создают свои курсы или организовывают тренинги. Например, Яна Рудковская проводит мотивационные завтраки за полмиллиона рублей. Продюсер пообещала, что за эту сумму любая женщина может позавтракать с ней и с ее мужем — Евгением Плющенко, получить бесценные советы по бизнесу и стать обладательницей подарка от Dior.

А популярная ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко запустила курс личностного роста. «Мой курс будет про то, как создать жизнь мечты через мышление, практики, желание и продвижение себя как профессионала и личность. То, в чем я хорошо разбираюсь. Я передам Вам знания, которые помогли мне достичь результатов в карьере, публичности и семье»,- рассказала Тодоренко в одном из интервью.

Ксения Собчак посвятила документальный фильм инфоцыганам. Ролик на канале «Осторожно: Собчак» менее чем за неделю набрал 4,6 млн просмотров на Youtube. В нем она рассказывает о тех, кто «продает воздух». По мнению телеведущей, инстажулики продают мечту, а не реальные знания. Собчак выпустила и отдельное видео с создательницей самого популярного курса в Instagram «Марафон желаний» с Еленой Блиновской, которая заработала на этом за год 3-4 млрд рублей. Но и сама Ксения решила приобщиться к инфобизнесу: в эфире «Вечернего Урганта» она призналась, что вскоре запустит свой проект, который создает совместно с Гарвардскими профессорами. Телеведущая хочет перевернуть весь медийный бизнес в России.

Многие люди с большим опытом и багажом знаний, профессионалы своего дела постепенно уходят в мир инфобизнеса. Но не потому, что хотят рассказать хоть что-то, чтобы заработать. Они знают, что умеют и могут обучать каким-либо навыкам. Они знают о чем говорят, потому что сами работают и ошибаются в этой нише. Например, «Путь журналиста» Владимира Познера. Он — знаменитый журналист со стажем в 60 лет, который работал в нескольких странах, получил множество наград за свой труд. Его видеоуроки — настоящее пособие для журналиста, в котором он делится своим опытом.

Отличить «инфоцыган» от экспертов своего дела нелегко, но возможно. Стоит посмотреть на того, кто будет преподносить информацию: какой опыт и заслуги в данной сфере, на структуру самого курса — есть ли практические задания и в чем их суть. У «инстажуликов» могут быть результаты их работы до создания обучающего материала, но они не подтверждены ничем, кроме слов. Их показатели невозможно проверить. Кроме того, экспертам нечего скрывать — практически всегда они дают сначала попробовать данный формат обучения. Это, например, бесплатный первый урок или пробный период.

Хорошие курсы нацелены на результат, сразу видно, чему вас смогут обучить. На вас не пытаются оказать давление через рекламу или подарки, вам дают выбор: если нужно — покупайте, если нет — не будут настаивать. И главное — помимо удовольствия в процессе и красивых картинок, по завершении вы получаете то, за чем пришли — новые навыки. Не просто знания и информацию, а конкретные практические умения.

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