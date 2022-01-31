Амурск Хабаровского края зарастает мусором

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

31 января 2022, 08:38

В городе Амурск Хабаровского края в центре внимания вновь оказались «мусорные войны», заложниками которых стали жители сразу несколько многоквартирных домов на Октябрьском и проспекте Мира. Прямо во дворе многоэтажек выросла полноценная свалка, мусорные баки переполнены, но убираться управляющая компания «Магистраль», обслуживающая МКД по договору, не торопится. Более того, УК сократила количество контейнеров с восьми до двух.

- У нас с 2015 года действующий договор с ними, долгов у нас перед «Магистралью» нет, но свои обязанности они не исполняют с ноября прошлого года, - рассказал председатель ТСН «13 квартал» Сергей Подкосов.

Руководство ТСН обращалось в мэрию Амурска, но чиновники вместо решения вопроса посоветовали… не распространяться на эту тему.

- Исполняющий обязанности главы Амурска Байдаков мне позвонил и сказал, чтобы я прекратил любые разговоры по этой мусорной площадке и не обращался ни в администрацию, ни в «Магистраль». Иначе возникнут проблемы, - поделился Сергей Подкосов.

Примечательно, что владельцем компании «Магистраль» является редставитель "Единой России" Валерий Постельник. И он, и Сергей Байдаков намерены побороться за кресло главы города – выборы пройдут в марте. Напомним, предыдущий глава города Кристина Черницына в сентябре 2021 года досрочно сложила с себя полномочия главы Амурска.

Между тем жители недоумевают: как при таком отношении кандидаты намерены добиваться благоприятного расположения электората? Не дожидаясь мартовских выборов, амурчане решился обратиться в городскую прокуратуру.

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