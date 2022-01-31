Иммунолог Крючков: «глобальная стабилизация» ситуации с COVID-19 наступит к середине 2022 года

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31 января 2022, 07:59 Источник: Радио Sputnik

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется к середине 2022 года. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии «омикрон». Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать. Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы. Но это еще не победа над пандемией» – сказал Крючков.

По словам иммунолога, будущей осенью в России ситуация с распространением COVID-19 будет уже существенно лучше, чем та, которую мы наблюдаем сейчас. Во многом это будет связано с выработкой коллективного иммунитета. Новые волны заболеваемости еще возникнут, но уже гораздо более слабые.

«Думаю, этот процесс может занять еще года три, при этом будет уже гораздо легче», – резюмировал Крючков.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что неправильно считать, будто омикрон-штамм — это последняя стадия пандемии.

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