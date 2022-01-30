Украинский сайт «Миротворец» о смерти Леонида Куравлева: «На Московии одним оккупантом стало меньше»

Создатели украинского сайта «Миротворец» приветствовали смерть российского актера Леонида Куравлева, имя которого находилось в базе сайта с 2014 года.
«На Московии одним оккупантом стало меньше»,- написали авторы сайта в своем телеграм-канале «Миротворец».
Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Леонид Куравлев попал в его базу как подписант обращения деятелей культуры России в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму.
«Кто-то может уже и забыл, но Чистилище будет помнить и напоминать следующим поколениям ещё очень долго, какой скотиной была эта личность»,- написали в день смерти народного артиста РСФСР авторы «Миротворца».
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