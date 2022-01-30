Глава национальной латвийской компании airBaltic Гаусс удивлён ценам конкурентов

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30 января 2022, 14:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Руководитель национальной латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс пришел в ужас от дешевых цен конкурентов. Это и понятно: цены авиакомпании г-на Гаусса никогда не отличались приемлемыми ценами.

«"Зеленый" переход сильно на нас повлияет. Это затратно, расходы вырастут у всех компаний. Мы в прошлом году заключили в Бостоне договор с IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта - ред.), что достигнем климатической нейтральности к 2050 году. У нас разработан план действий», - сказал Гаусс.

Он пояснил, что эти расходы нужно будет как-то компенсировать, и делать это придется за счет повышения эффективности, потому что пассажиры пока не готовы это оплачивать за счет более дорогих билетов. "Пассажиры ищут дешевые билеты, и пока они есть на рынке, авиакомпании должны сами прилагать усилия, чтобы добиваться эффективности в своей работе", - сказал глава Air Baltic.

По его мнению, авиакомпании эконом-класса, которые во время пандемии быстро наращивают долю рынка за счет сверхдешевых билетов, посылают неверный сигнал обществу.

"Наш конкурент Wizz Air сейчас рекламирует себя слоганом "Летай по цене чашки кофе", предлагая билеты по 4,99 евро. Какой сигнал посылает такая кампания в то время, когда мы говорим о потеплении климата? Что можно полететь на 2000 километров за 4,99 евро! Разве это разумно в нашей отрасли? Я так не думаю, потому что людям надо объяснять, что на 2000 километров нельзя лететь за 4,99 евро. Но мы работаем в этом секторе и боремся между собой за пассажиров", - сказал Гаусс.

Он отметил, что ирландский Ryanair и венгерский Wizz Air сейчас очень активно расширяют долю рынка и нарастили объемы перевозок до уровня, который значительно превышает докризисный. "При этом заполняемость у них низкая, то есть деньги они на этом не зарабатывают, но они увеличивают свою долю рынка. У кого много рейсов, тот перевозит больше пассажиров, но это не означает автоматически получения прибыли. Важно понимать, как это работает, потому что лично я не очень люблю билеты по пять или по одному евро, как они делают. Но посмотрим, как у них пойдут дела, такая у них стратегия", - пояснил руководитель Air Baltic.

Фото: цены на билеты airBaltic

Гаусс добавил, что некоторые крупные авиакомпании, такие как Lufthansa, KLM, Air France и Finnair, делают ставку на другую стратегию - дальние рейсы. Однако ее успех зависит от снятия коронавирусных ограничений, которые позволят восстановить дальние перелеты в прежних объемах. "KLM и Air France сообщили, что им нужно 4-6 млрд евро, чтобы удерживать свою позицию. Наверняка многим авиакомпаниям придется обращаться к своим собственникам - государству или частным акционерам - с просьбой о дополнительных деньгах на этот год, чтобы выйти из кризиса", - сказал он.

По мнению Гаусса, рост населения мира и спроса на авиаперелеты позволяет рассчитывать, что европейский авиационный сектор восстановится и превысит докризисный уровень. "Просто сейчас никто еще не может прогнозировать, сколько продлится эта пандемия", - сказал он, добавив, что весной и летом можно рассчитывать на сильный рост, но зимний сезон вызывает вопросы.

Я так понимаю, что г-н Гаусс уж очень разволновался: умные руководители других авиакомпаний подумали о том, как с меньшими потерями решить вопрос выхода из кризиса, одно из таких – доступные цены на авиабилеты.

Фото: цены другой авиакомпании

Политика г-на Гаусса иная: увеличить цены на все! Именно! Вам просто стакана воды не дадут выпить, даже если умирать от жажды будете, увы, «токма» за деньги! А если вы купили гостинец родственникам в «дьюти фри», например, бутылку рижского бальзама, то вам придется выпить ее у стойки регистрации, или заплатить за нее в нескоро раз больше – все зависит от «перевеса» багажа. Точно говорю!

И потом, если данная авиакомпания не может конкурировать с другими фирмами, то следует просто «свалить», потому как рынок свободный. Конечно, г-н Гаусс понимает, что его компанией мало людей воспользуются – есть из чего выбирать! А, что это значит? Надо вновь идти «побираться» к правительству Латвии! Так недавно же получили еще приличное количество евро! За пару лет почти половина миллиона евро! И это только начало!

Сегодня вела переписку в социальных сетях с латвийцами насчет латвийской авиакомпании: спрашивала мнения, случаи, когда они летали с комфортом или с проблемами, нужна ли данная компания Латвии:

«Этот БОЛТ – паразит на теле населения Латвии. Кто его крышует?»

«Узнать, а какой глупец пригласил этого «менеджера», и чья была идея доверить ему управление компанией? Результаты его работы видны без лупы: успехов нет, компания без регулярных вливаний работать не может – банкрот. При этом расходы только увеличиваются, самолеты, которые они взяли в кредит у завода-банкрот, увы, ломаются… Зачем держать такое «чудо» и платить ему огромные деньги!? А вот куда ушли эти деньги – кто знает!»

«Г-н Гаусс, вашей убыточно-прачечной компании не понять, как бороться за клиента и быть в прибыли. ВЫ только можете цены накручивать на билеты… А нам придется скидываться этому дармоеду еще и на пенсию… Помяните мои слова!»

«Ну да, вкладывают в эту «хромую компанию» то 200 миллионов, то 90 миллионов, то 45 миллионов… практически за 1,5 года. Доходов давно уже нет, а расходы растут. А ему все – давай, давай, давай. Закругляйтесь уже! Дайте дорогу тем, кто умеет работать!»

«Глава компании Гаусс в шоке от цен конкурентов, а мы, народ Латвии, в шоке от твоей зарплаты! Эти деньги должны пойти пенсионерам, инвалидам, сиротам, малоимущим… Ты не о@, вор, у людей последнее забирать?»

«Кто верит хоть одному слову этого Гаусса. Никчемное создание, которое слушает, что ему говорят и выполняет! Ты когда, Гаусс, деньги налогоплательщикам отдавать собираешься!?»

«Срочно заявление в языковую комиссию! Этот кадр, получающий огромную зарплату даже не говорит на латышском, а что происходит?»

Правильный вопрос! Пару лет назад я спросила одного очень ответственного «товарища» из серьезной организации: «Почему же иностранец управляет латвийской национальной компанией? В чем «прикол»?»

А знаете, что мне ответил «товарищ»? Мол, г-н Гаусс знает, есть договоренность с ним, что в случае «серьезных обстоятельств» он знает, как действовать, как вывозить… Я понимаю так: иностранец знает государственную тайну, как действовать в режиме ЧС… Иностранец, прошу заметить! Своим не доверили! Теперь понятно, кто управляет страной? Нет, не титульные, а иной «хозяин». Делайте выводы, господа!

Ситуация с латвийской национальной компанией накаляется с каждым годом: причин много – безалаберное руководство, неуемные аппетиты, слабый летный состав, самолеты с завода-банкрота и, конечно, вся правда о данной компании, которая распространяется в международные СМИ (не без помощи вашего покорного слуги»). Я старалась! Знаю точно, что инвесторы уже и не задумываются о том, чтобы «бросить в топку» свои кровные!

Глава национальной латвийской компании Г-н Гаусс заключил договор с IATA… Мне знакома эта международная организация, она помогла мне в решении одного вопроса… Есть у меня такое желание в год Тигра, вновь отправить свои материалы, которые я много, много, много лет собирала в эту славную организацию с реальной историей коррупции, воровства, кидалова airbaltic простых людей, сотрудников… Интересно, организация IATA также быстренько отреагирует, как в 2015 году? Как считаете, г-н Гаусс? Обидно мне за такое хамство и использование людей. Надоело, правда!

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