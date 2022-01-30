Что может изменить Стамбульская конвенция в Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 января 2022, 11:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Депутат Сейма Рамона Петравича

Трудовая неделя в Латвии закончилась интересными дебатами в Сейме. Один из «интригующих» вопросов был о том, что изменит Стамбульская конвенция в Латвии? Этот вопрос подняла на заседании Сейма экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича. Почему? Эксклюзив исключительно для Балтийского бюро «АН» от депутата Рамоны Петравичи.



«Если честно, то на этом заседании, которое состоялось в конце недели, я выступать не собиралась, но… К нам «заседателям» присоединилась наша коллега Криста Баумане, которая прилетела из Страсбурга… Сказала, что она только прибыла, устала, но не смогла не сказать, как ей было стыдно: мы совсем не решаем, не рассматриваем вопрос «гендерной идентичности» в аспекте Стамбульской конвенции! Когда Латвия решит вопросы, связанные со Стамбульской конвенцией: например, сможет ли человек выбирать «социальный пол» (род) и т.д. Я слушала, но меня немного «утомила» «гендерная идентичность» и стыд моей коллеги! Боже мой! А, что же тут стыдного? В чем стыд? Я взяла слово и громко заявила, что пусть г-жа Баумане расскажет в Страсбурге не о «личных ощущениях человека о своем поле, которые могут совпадать с биологическим полом, но могут и не совпадать», а скажет правду о минимальных пенсиях у латвийских пенсионеров! Когда я заступила на должность министра благосостояния, то минимальная пенсия была всего около 70 евро! Слава Богу, что мне удалось ее поднять до 149, 60! Но это мизер! Прожить на это невозможно! Разве это не стыдно!? В страшное кризисное время помощь пенсионерам (компенсация за электричество) – 20 евро! А детям – 50 евро! Не стыдно! Так пусть об этом расскажет в Страсбурге и в Брюсселе! О нищете и мизерных, простите, подачках. Эти вопросы сперва нужно решить! А мы решаем вопрос о Стамбульской конвенции сейчас! Разве Стамбульская конвенция – то, что нам не хватает для счастья? Если насилие в семье, то мы разве не должны решать этот вопрос сами, а не ждать Стамбульскую конвенцию? За что мне должно быть стыдно? Что я – женщина, мать, а у моих детей отец-мужчина? Мне должно быть стыдно за то, что мы дружной семьей, традиционной, встречаем Рождество? Или мы должны стать родителями под «номерами»? Кто мешает бороться с насилием в семье без Стамбульской конвенции? У нас есть соответствующие органы: полиция, прокуратура, суд! Я понимаю, что продвигают «гендерные идеи» те, кто в них очень заинтересован, чтобы решить свои нетрадиционные пристрастия! Только такое мнение у меня!»

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