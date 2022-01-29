Бывшего майора спецназа приговорили к 15 годам тюрьмы за похищение

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29 января 2022, 19:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Похищение бизнесмена оценили большими сроками. Все организаторы преступления были отправлены за решётку.

Бывший майор спецназа ВДВ Батыр Бекмурадов выйдет на свободу лишь спустя 15 лет. Присяжные признали его виновным в организации похищения известного предпринимателя, гражданина США Бориса Минахи. Подельник экс-майора Давид Мирзоев получил, при этом, 10 лет лишения свободы. Очевидно, что сам Бекмурадов ни капли не раскаялся в содеянном. Оглашение приговора он встретил бодрым лозунгом: «Слава ВДВ!». Адвокаты осуждённых заявили, что приговор слишком несправедлив и намерены добиться максимального смягчения. Они настаивают на том, что Бекмурадов и его подельники отказались от преступления, а то, что случилось, было совершено уже без их участия.

Последнее заседание в Мособлсуде по этому громкому делу прошло слишком быстро. Сначала коротко с последним словом выступил Бекмурадов, а затем судья Наталья Валикова ненадолго удалилась в комнату совещаний. Вскоре она вернулась и произнесла основанный на вердикте присяжных приговор. Встал вопрос и о госнаградах, которые имеет экс-майор. Прокуратура потребовала лишь его всех регалий, но это решение так и не было принято. Стоит упомянуть и о других преступлениях Бекмурадова. Ранее он уже был осуждён почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, фигурантом которого был известный вор в законе по прозвищу «Шакро молодой». Приговор в 15 лет был получен предусмотренным в УПК методом «частичного сложения наказаний».

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