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Бывшего майора спецназа приговорили к 15 годам тюрьмы за похищение

, 19:45 , Журналист Источник: kommersant.ru

Бывшего майора спецназа приговорили к 15 годам тюрьмы за похищение

Похищение бизнесмена оценили большими сроками. Все организаторы преступления были отправлены за решётку. 

Бывший майор спецназа ВДВ Батыр Бекмурадов выйдет на свободу лишь спустя 15 лет. Присяжные признали его виновным в организации похищения известного предпринимателя, гражданина США Бориса Минахи. Подельник экс-майора Давид Мирзоев получил, при этом, 10 лет лишения свободы. Очевидно, что сам Бекмурадов ни капли не раскаялся в содеянном. Оглашение приговора он встретил бодрым лозунгом: «Слава ВДВ!». Адвокаты осуждённых заявили, что приговор слишком несправедлив и намерены добиться максимального смягчения. Они настаивают на том, что Бекмурадов и его подельники отказались от преступления, а то, что случилось, было совершено уже без их участия.

Последнее заседание в Мособлсуде по этому громкому делу прошло слишком быстро. Сначала коротко с последним словом выступил Бекмурадов, а затем судья Наталья Валикова ненадолго удалилась в комнату совещаний. Вскоре она вернулась и произнесла основанный на вердикте присяжных приговор. Встал вопрос и о госнаградах, которые имеет экс-майор. Прокуратура потребовала лишь его всех регалий, но это решение так и не было принято. Стоит упомянуть и о других преступлениях Бекмурадова. Ранее он уже был осуждён почти на 9 лет лишения свободы по делу о вымогательстве, фигурантом которого был известный вор в законе по прозвищу «Шакро молодой». Приговор в 15 лет был получен предусмотренным в УПК методом «частичного сложения наказаний».

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