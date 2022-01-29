Нацблок в Латвии и дня не может прожить без Владимира Путина

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29 января 2022, 18:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной день в Латвии у националистов начался с обсуждения России и ее президента Владимира Владимировича Путина. Депутат от Нацблока Эдвин Шноре, тот самый, который назвал русских людей «вшами», теперь заявил: «Путин не дурак, понимает, что границ 1991-го уже не будет. Сил не хватает даже на Белоруссию и Украину».

У меня лично создалось очень четкое мнение, что правительство Латвии, разумеется, националисты «обрабатывают» латвийцев своей «пропагандой»! Судите сами: каждый день представитель «Нацблока» выползает с рассуждениями, конечно, негативными, о России, Кремле, Путине. Так они формируют мнение… Вернее, пытаются формировать! Один депутат блаженно «орет» в Сейме, что «в Латвии полно агентов Кремля», другой рассуждает о военной технике РФ, видя ее по ТВ только, третий решил дать «характеристику» одному из сильнейших лидеров в мире.

Итак, что же заявил латышским СМИ человек, который обозвал русских «вшами»?

«В любом случае, я согласен с тезисом, что Путин выдвинул в качестве своей цели — восстановление СССР. Но, я думаю, он не дурак, он сам понимает, что в тех границах, которые были в 90-91 годах, это ему не удастся. И поэтому он пытается сделать то, что, как он считает, может и умеет — здесь речь идет о Белоруссии и Украине. Но, мы видим, что и там российских сил уже недостаточно. И этот кризис, который длится вот уже 8 лет, начиная с 2014 года. Фактически это уже борьба России с одним из уже бывших дружеских, как они сами подчеркивают, братских народов. Мы видим, что Россия зашла уже так далеко. И для России это противостояние с Америкой и Европой переросло в противостояние и борьбу со своими ближайшими народами», — сказал Шноре.

По словам представителя Нацобъединения, все последние события говорят об уменьшении политического веса России.

«Я думаю, что это в каком-то смысле свидетельствует об уменьшении веса России в мире. И в какой-то мере, те выпады, которые в последнее время были со стороны Путина — ультиматумы и прочее, все это свидетельствует о слабости. Слабости в театральном исполнении, когда по телевидению угрожает нападением на шведский Готланд. Кто мог себе представить, что как в 1980-е годы генсек будет рассказывать о том, сколько у него ракет и куда он их забросит. Я смотрю российских экспертов, так они так и употребляют такие слова как «понты» и «гопники». Это те категории, которыми называют действия России. Я думаю, что так оно и есть», — сказал Шноре.

Что знает о России депутат Шноре? Этот человек полон ненависти к русским и России – факт! Если ему можно открыто называть русских – «вшами», а это в Латвии называется «свобода мнения», то я, следуя примеру, откровенно скажу свое слово: верить в бред, который несут националисты, увы, может только очень глупый человек, потому как в России они не были (или были очень давно), ничего не понимают ни в мировой политике, ни в экономике, ни в военном деле! Единственное, что они могут – обозвать русских «вшами», горланить из Сейма о том, что «русские идут» и полыхать ненавистью! Латвия превратилась в самую нищую прибалтийскую страну с сумасшедшими долгами. А вот сидит подобный нацист и потомок фашистских коллаборационистов и рассказывает всему миру, как «загибается» Россия. А сам весь в неподъемных долгах, стоит на обочине Евросоюза с протянутой рукой и испражняется под дверь богатому соседу. Такие как Шноре, на мой взгляд, являются американскими агентами и врагами латвийского народа!

Я бы посоветовала любителю «вшей» вступить в земессардзе! Пусть министр обороны Латвии даст ему автомат и отправит на Украину, где он будет защищать демократию и интересы латвийцев! А вот после, когда вернется живой, пусть и говорит о России!

Практический каждый день в Латвии начинается с воплей националов – «Русские идут! Путин нападает!» Право слово, обрыдло!

Сегодня мой день сделал прекрасным один пост, который я прочитала в социальных сетях:

«Кричали – Путин нападет, и всей стране писец придет! Не докопаемся до сути – писец пришел, а где же Путин?»

Браво!

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