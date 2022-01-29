Дворняга из Челябинской области прославилась тем, что выхаживает котят

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29 января 2022, 18:22 Галина Гонина

Люсьена жалеет всех, кто меньше ее, котят и даже хомячков и птичек. Фото из личного архива Оксаны Абдуллиной

Дворняжка Люсьена из Златоуста стала конкурсантом международной премии «Лохматый Оскар» в номинации «Мой ласковый и нужный зверь».

Люсьена живет в семье зоозащитницы Оксаны Абдуллиной. Собака «берет опекунство» над всеми, кто нуждается в защите.



Все началось с того, что дочка Оксаны нашла зимой новорожденного котенка возле мусорки. «Сначала я напугалась - думала, что Люсьена разорвет котенка, а она начала его вылизывать. Это очень важно для новорожденных котят. Люсьену саму два года назад нашла на мусорке моя коллега, но не смогла оставить ее у себя. Так она попала к нам. За это время Люсьена выходила несколько котят и морскую свинку. Она жалеет всех, кто меньше ее, даже хомячков и птичек», - рассказала Оксана Абдуллина.



Трогательное видео показали по Первому каналу - Люсьена стала знаменитой, а ее хозяйка с тех пор стала заниматься зоозащитой. Она пристраивает кошек, возит их к ветеринарам, сотрудничает с местными группами волонтеров «Дай лапу74» и «Подари жизнь». В семье трое детей, они помогают маме в этом непростом деле. А еще у Абдуллиных живет кот по кличке Подкапотыч, которого обнаружила подруга под капотом автомобиля, морская свинка, найденная в лесу, и белая крыса. «У кота была кишечная инфекция, я взяла его домой подлечить, муж предложил оставить у нас. Крысу купила у детей, у нее была чесотка», - говорит зоозащитница.



Проголосовать за Люсьену можно на сайте премии «Лохматый Оскар». Эту премию вручают людям и животным за добрые поступки. Она была учреждена три года назад в Зеленоградске. Люсьена будет бороться за победу вместе с другими необычными номинатами. Среди них - кошка из Турции, которая принесла котят в больницу в поисках помощи, пёс Гектор, спасший от огня мужчину, девочку и кота, полицейская собака Варя из Нижегородской области, нашедшая исчезнувшую старушку, и многие другие. Напомним, в прошлом году победителем номинации «Народный герой» стал известный зоозащитник Карен Даллакян.

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