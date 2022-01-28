Идея «облучить» НАТО позволит защитить мир

Политолог и эксперт в области военных доктрин уверен, что другие меры восстановления политического и военного паритета не эффективны.
В интервью «Аргументам недели» Сергей КАРАГАНОВ заявил: «НАТО - это рак. Смертельно опасная болезнь. Лечить его хирургическими методами обойдется слишком дорого».
Эксперт предложил оздоровить Североатлантический альянс ограничивая его метастазы, прорастающие в странах, представляющих интерес для России.
«Болгария уже заражена, но вот Белоруссия не заразилась, хотя попытки заразить ее были», - пояснил КАРАГАНОВ.