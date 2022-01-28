Сергей Караганов: Россия хитрила, давая время «русскому медведю» отрастить когти

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2022, 16:46

Сейчас по мнению российского политолога мы вправе не просить, а требовать восстановления России на достойных ее мировых позициях.

В интервью «Аргументам недели» почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей КАРАГАНОВ объяснил нынешнее обострение отношений между Россией и Западом как результат «восстановления российской государственности, российского влияния, который шел довольно долго».

«До поры до времени мы скрывали свои намерения о восстановлении России на достойных ее мировых позициях, на позициях справедливости. Сейчас, по мере накопления сил, и, в первую очередь, военных сил, а так же общего изменения в геополитической обстановке, мы почувствовали себя вправе уже не просить, а требовать», - сказал КАРАГАНОВ.