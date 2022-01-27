Вирусолог Скулачев прокомментировал влияние вируса NeoCoV на людей

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27 января 2022, 23:17

pixabay.com

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев рассказал "Вечерней Москве" об опасности нового вируса.



Эксперт сообщил, что существуют условия, при которых может существовать угроза эпидемии, при которой вирус будет циркулировать между человеком и животными. При таком развитии событий будет отбираться вариант передачи вируса между людьми и животными. Это возможно на больших зверофермах или в животноводческих хозяйствах, когда летучая мышь заражает человека или животного на этой ферме и дальше вирус начинает пытаться адаптироваться к организму человека, курсируя между домашним животным и человеком туда-сюда. Просто сам факт обнаружения коронавируса не очень страшен, а вот вспышки в животноводческих хозяйствах представляют опасность.



По словам Скулачева, ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV), «родственником» которого является NeoCoV, отличается гораздо более высокой смертностью, чем распространенный сейчас коронавирус SARS CoV-2: 20–30 процентов от общего числа заразившихся против двух–трех у SARS CoV-2.



Вирус уже внесён в базу данных, и теперь, по словам эксперта, нужно проводить анализ того, чем болеют звери и птицы на фермах, и отслеживать вспышки, не появится ли какой-то близкий родственник. Вирус быстро выявляется при вспышках заболеваемости, и сравнивается с теми, которые имеются в глобальной базе данных вирусов. Если будет вспышка, подобная NeoCoV будет выявлена, то это будет вызывать большую опасность, а хозяйство нужно будет изолировать и изучать природу болезни.



По словам китайских учёных, обнаруженный в ЮАР коронавирус NeoCoV может быть опасен для человечества, а его природа не изучена до конца.

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