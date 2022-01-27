Госдума рассмотрит законопроект о правилах содержания домашних животных

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27 января 2022, 22:45 Антон Дубровский, Журналист Источник: rg.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Госдума создала новый законопроект о правилах содержания домашних животных. Он дает возможность введения санкций против владельцев собак, которые не хотят убирать за своими питомцами во время прогулки. Предлагается ввести штрафы: от 500 до 1,500 рублей для тех, кто нарушит закон в 1-ый раз. Штраф от 1,500 до 3000 рублей придется заплатить тем владельцам «лучших друзей человека», которые нарушат это предписание 2-ой раз. Обсуждается добавление данных предписаний в КоАП.

Идея этого законопроекта принадлежит Московской областной Думе. Для обнаружения недобросовестных собаководов предлагается использование видеокамер.

"В настоящее время на территории Московской области начала функционировать система "Безопасный регион", позволяющая эффективно отслеживать нарушения гражданами правил выгула животных", - говорится в пояснительной записке.

Инициативу уже хорошо оценило Правительство России, добавив некоторые свои корректировки. В целом, все согласны с тем, что эта проблема, мягко говоря, стоит вполне себе на повестке дня.

Не секрет, что так называемые «следы» от прогулок собак видны по улицам России круглый год. Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят еще в 2018 году. Требования к содержанию и выгулу домашних животных – все это прописано в нем черным по белому. Уборка за питомцем при его выгуле – одно из этих требований.

Собаководы также должны следить за тем, чтобы их любимцы не попадали на автомобильные дороги.

Владелец должен «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги... во дворах домов, на детских и спортивных площадках». Так сказано в законе.

«Вместе с тем административная ответственность за нарушения содержания животных в КоАП РФ отсутствует, что исключает фактическое применение норм закона в части привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных», - гласит пояснительная записка.

За 11 месяцев 2021 года было зафиксировано 367 жалоб на халатное владение домашними животными, «выразившееся в осуществлении выгула без соблюдения безопасности для окружающих людей и животных, в том числе бесконтрольный выгул, выгул в неустановленных местах». Об этом говорят создатели закона.

Подобных случаев полно и в других населенных пунктах страны.

Идея введения санкций для владельцев домашних животных появилась как логичный способ укрепления закона. Существует также инициатива создания социальной рекламы для безразлично настроенных владельцев домашних животных. Она принадлежит председателю Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергею Керселяну. По его словам, многие владельцы питомцев не знают о предписанных правилах:

«В России долго шли к новым для страны законам в области защиты прав животных и вот наконец их начали принимать», - объясняет руководитель Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко. «Закон, касающийся выгула домашних собак в специально отведенных для этого местах, полезен не только самим собакам и их владельцам, но и всем окружающим. Теперь важно, чтобы в регионах начали появляться специализированные места для прогулок с собаками. Потому что в ситуации, когда в областном центре такая площадка всего одна, как, например, в Курске, исполнение закона невозможно», - подытоживает Бондаренко.

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